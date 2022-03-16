S&P Dow Jones виключить з індексів облігації російських і білоруських емітентів
Американський індексний провайдер S&P Dow Jones Indices після консультацій з учасниками ринку вирішив виключити облігації російських та білоруських емітентів із індексів, що розраховуються.
Про це йдеться у заяві провайдера.
"S&P Dow Jones Indices провів консультації з учасниками ринку щодо потенційного вилучення російських облігацій як результат нещодавніх санкцій і обмеження доступності ринку", - йдеться у повідомленні.
S&P Dow Jones Indices оголосив, що після закінчення робочого дня 31 березня виключить облігації російських і білоруських емітентів з індексів, що розраховуються компанією.
Нагадаємо:
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Економічна правда
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