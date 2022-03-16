ФК "Барселона" оголосив про спонсорську угоду зі Spotify: стадіон клубу вперше перейменують
Футбольний клуб "Барселона" офіційно оголосив про початок співпраці із стримінговим сервісом Spotify: угода розрахована на 4 роки, Spotify стане титульним спонсором клубу з наступного сезону.
Про це повідомляється на офіційному сайті "Барселони".
Зазначається, що логотип компанії із наступного сезону з'явиться на формах чоловічої та жіночої команд, а також - на тренувальних комплектах
Також платформа стає титульним партнером клубного стадіону - Camp Nou, його назву змінять на Spotify Camp Nou.
"У рамках цього нового альянсу Spotify стане головним партнером клубу з сезону 2022/23. Довгострокова угода про право власності на стадіон розпочинається в липні 2022 року", - йдеться у заяві клубу.
Раніше повідомлялось, що клуб отримає близько 300 мільйонів євро за умовами договору зі Spotify.
Нагадаємо:
Про те, що Spotify може стати новим титульним спонсором футбольного клубу "Барселона" і купити права на назву стадіону "Камп Ноу", повідомлялось ще у січні.
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Економічна правда
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