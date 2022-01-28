Spotify може стати титульним спонсором ФК "Барселона" – ЗМІ

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Стримінговий сервіс Spotify може стати новим титульним спонсором футбольного клубу "Барселона" і купити права на назву стадіону "Камп Ноу".

Про це пише іспанське видання Catalunya Ràdio.

Про те, що "Барса" веде переговори про спонсорський контракт зі Spotify, повідомила і газета Mundo Deportivo.

Арену, таким чином, можуть тимчасово перейменувати на Camp Nou Spotify. При цьому, немає інформації про те, на який термін може бути перейменований стадіон.

З 2016 року основним спонсором клубу була японська комерційна компанія Rakuten - за рік клуб отримував 55 мільйонів євро (контракт закінчується влітку - 30 червня).

Але в Rakuten "не виявляють особливого бажання" продовжувати співпрацю - на тлі ігрової та фінансової кризи команди японці хочуть платити менше, а президент клубу Жоан Лапорта, за даними Mundo Deportivo, визначив суворий мінімум - 50-60 мільйонів євро за сезон.

За інформацією газети, переговори зі Spotify тривають - а в раді директорів клубу оцінюють цей варіант, як досить цікавий з огляду на силу бренду та його платоспроможність і економічні можливості.

Водночас Spotify приваблює велика фанатська база клубу - понад 400 млн підписників на цифрових каналах.

Очікується, що потенційна угода може приносити "Барселоні" від 30 до 60 млн євро на рік.

Водночас журналіст Шей Лугассі пише, що контракт майже підписаний: Spotify заплатить 340 мільйонів євро за п'ять років.

Економічна правда