Рада кратно підвищила газову ренту на час дії воєнного та надзвичайного стану

Верховна Рада проголосувала за кратне підвищення ставок ренти за видобування газу залежно від його біржової ціни, норми діятимуть на час воєнного та надзвичайного стану.

Про це відомо з доопрацьованого комітетом законопроєкту 7038-д.

Початкову версію законопроєкту зареєстрували у парламенті ще на початку лютого. Вона передбачала більш жорстке підвищення податків на видобування газу, проти чого відразу виступили бізнес-асоціації.

Проте доопрацьований документ пропонує більш м’яке підвищення ставок. Як зазначив у коментарі ЕП заступник голови Податкового комітету Ради Ярослав Железняк, у залі депутати визначили дію закону лише на час воєнного та надзвичайного стану.

Ренту пропонують залишити незмінною, якщо ціна газу становитиме від 150 доларів до 400 доларів за тисячу кубів. Далі ставка зростатиме залежно від ціни.

Базу оподаткування визначатимуть як середнє арифметичне середньої митної вартості імпортного газу та вартості газу на європейському хабі TTF.

Так, для старих свердловин глибиною до 5000 метрів, становитиме 65%, якщо ціна газу перевищуватиме 400 доларів за тисячу кубометрів. При цьому якщо ціна впаде до менше як 150 доларів, ставка теж впаде до 14,5%. Наразі ставка становить 29%.

Якщо свердловини глибші, ставка ренти становитиме 31% за ціни понад 400 доларів за тисячу кубів. А якщо ціна впадо до менше як 150 доларів – ставка впаде до 7%. Теперішня ставка – 14%.

Для нових свердловин глибиною до 5000 метрів рента наразі становить 12%, і такою вона залишиться для ціни 150-400 доларів за тисячу кубів. Менше 150 доларів – 6%, вище 400 доларів – 36%.

Щодо тих, чия глибина перевищує 5000 метрів, рента наразі становить 6%. Вона або знижуватиметься до 3% за ціни до 150 доларів, або зростатиме до 18%, якщо ціна перевищує 400 доларів.

Наразі ціни тримаються на рівні близько 1500 доларів за тисячу кубометрів після рекорду у понад 3 700 доларів.

Крім того, закон проголосували з правками щодо підвищення акцизу на рідини в електронних сигаретах втричі та зниження ПДВ на внутрішні авіарейси з 20% до 7% до кінця 2024 року.