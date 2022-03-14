Мінагро про підготовку до посівної: Найбільш критична нестача палива для сільгосптехніки

Потреби українських аграріїв забезпечені до посівної 2022 року на 84%, найбільш критична нестача палива для сільгосптехніки.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.

За його словами, потреби у засобах захисту рослин забезпечені на 55%, насіннєвому матеріалі - на 78%.

Лещенко додав, що ситуація з нестачею палива вже вирішується на рівні перших осіб держави.

"Загальна потреба у добривах під посівну покрита на 84%, у засобах захисту рослин - на 55%. Цей показник незадовільний, але й не критичний, адже нестачу можна компенсувати за рахунок імпорту з країн ЄС, які готові надати нам всю необхідну підтримку.

Тим більше, що агрономічні терміни внесення ЗЗР припадають переважно на травень. Найбільш критична проблема - з паливом, вона вирішується на рівні перших осіб держави", - розповів міністр.

Він нагадав, що аграрії розпочинають підготовку до посівної ще восени попереднього року, тож до війни вони змогли підготувати необхідні ресурси для посівної приблизно в однакових обсягах.

"Щодо продовольчої безпеки. Наразі рано давати будь-які оцінки - все залежатиме від військової ситуації в державі. Аграрії України дуже мужні й готові працювати у складних умовах, щоб забезпечити продовольчу безпеку.

Оптимальних календарних термінів сівби немає, вони залежать від погодних умов. У нас холодна весна, тому старт посівної кампанії дещо відкладено. Основний період цього року припаде на квітень - травень", - додав Лещенко.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "на всій нашій землі" треба зробити повноцінну посівну кампанію, "наскільки це можливо".

Кабмін запроваджує план підтримки посівної кампанії. Держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних з аграрною діяльністю.

Економічна правда