Шмигаль закликає українців працювати: "Ви — частина економічного фронту"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців, які мають роботу та можливість працювати, повертатися до роботи та підтримувати економічний фронт держави.

Про це він заявив у ході свого звернення у суботу.

"Попри всі зусилля, що сьогодні докладають наш президент, наші військові, дипломати, наші міжнародні партнери — ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра", – пояснює Шмигаль.

Тому, вважає він, перебудова економіки під нові реалії має стати ключовим фундаментом для перемоги. "Закликаю всіх – хто може працювати та має роботу — працюйте. Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій — відновлюйте діяльність. Ви — частина економічного фронту. І зараз ви потрібні державі як ніколи", – закликає голова уряду.

Як раніше повідомляв заступник міністерки економіки Денис Кудін, економічна активність в Україні внаслідок війни зупинилася на ¾, тобто 75% бізнесу тимчасово або на постійній основі припинили роботу. За опитуванням Європейської бізнес-асоціації, близько 56% компаній-членів не працюють на період воєнних дій.