Росія заборонила банкам видавати готівкову валюту

Центробанк РФ додатково заборонив видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків.

Про це повідомляє пресслужба ЦБ РФ.

Так, кошти з валютного рахунку в банках росіяни можуть зняти в будь-якому обсязі, але лише в рублях. За попередніми обмеженнями допускалася видача до 10 тисяч доларів в еквіваленті.

Крім того, з 12 березня кошти, отримані як переказ із банку за межами РФ, і навіть з електронних гаманців видаються виключно рублях.

Такі обмеження наразі діятимуть до 9 вересня 2022 року.

Нагадуємо:

Російський банк ВТБ запустив валютний депозит у китайських юанях на тлі заборони центробанку РФ видавати росіянам понад 10 тис дол з депозитів та рахунків.

Центробанк РФ заборонив продаж валюти в касах банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тис.

Своїми санкціями у п’ятницю США заборонили ввозити в РФ доларові банкноти, ще раніше ЄС визначила таке ж обмеження щодо євро. Валютні резерви Центробанку РФ також заблоковані санкціями.

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