Moody's знизило рейтинги майже сотні провідних російських компаній

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги 95 нефінансових російських компаній.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Довгострокові рейтинги більшості компаній зі списку були знижені до нової стелі - "Caa2". Прогнози зміни всіх рейтингів – "негативні", що відображає суттєві ризики для макроекономічної стабільності Росії.

Нагадуємо:

Агентсво Moody's змінило суверенний кредитний рейтинг РФ з B3 до Ca – тепер Росію відділяє лише одна сходинка від дефолту.

Раніше президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким дозволив Росії виплачувати рублями всі борги перед США, країнами ЄС та іншими країнами, які наклали проти РФ санкції.