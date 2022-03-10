В МАГАТЕ теж спростували інформацію про підключення ЧАЕС до Білорусі 

Міжнародне агентство атомної енергетики також спростувало інформацію білоруського Міненерго про нібито приєднання Чорнобильської АЕС до енергомережі Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

"Ми не можемо підтвердити інформацію щодо підключення Чорнобильської АЕС до білоруської електромережі", – заявив під час пресконференції 10 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Росі.

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Нагадуємо:

Раніше Міненерго Білорусі поширило фейк про нібито приєднання Чорнобильської АЕС, яка наразі окупована російськими військами, до білоруської енергомережі. В Енергоатомі відразу ж спростували цю інформацію.

24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал утримують в заручниках. Наразі станція працює в плановому режимі. Україна назвала захоплення росіянами ЧАЕС ядерним тероризмом.

Внаслідок дій російських окупантів ЧАЕС залишилася без електропостачання.