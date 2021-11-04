В Україні з’явиться фонд для підтримки кредитування малих аграріїв

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Верховна Рада 4 листопада підтримала створення фонду, який забезпечуватиме кредити малих та середніх аграріїв держгарантіями.

Про це повідомила пресслужба ВРУ, міністр агрополітики Роман Лещенко.

Відповідний законопроєкт №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" в цілому підтримали 262 нардепи.

Він визначає правовий статус та засади діяльності Фонду, встановлює порядок визначення критеріїв щодо аграріїв та банків, кредити між якими можуть гарантуватися державою.

Як пояснив міністр агрополітики Лещенко, завдяки законопроекту фермери, які обробляють до 500 га, матимуть гарантії від держави для отримання кредитів у фінустановах.

Фонд надаватиме гарантії обсягом до 50 % непогашеної суми основного боргу та гарантії на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років.

Рішення про утворення Фонду приймає Кабінет Міністрів, який є його засновником.

Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації та інші юридичні особи.

Передбачається, що Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві має набути статусу фінустанови та отримати відповідну ліцензію.

Нагадуємо:

Верховна Рада ще у лютому прийняла за основу законопроєкт № 3205-2 про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Економічна правда