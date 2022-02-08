Пенсійні посвідчення та заміна водійських: на що чекати в Дії

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Дія наразі тестує роботу цифрових пенсійних посвідчень та подачу документів на реєстрацію шлюбу.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів під час Дія.Саміту.

Так, вже триває бета-тест пенсійних посвідчень у Дії та подачу документів на реєстрацію шлюбу.

Крім того, у розробці знаходяться такі послуги як електронний кабінет пацієнта.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у ході презентації розповів, які послуги МВФ розробляє разом із Мінцифрою.

Він анонсував перереєстрацію авто та подачу заяви до поліції за допомогою Дії. Також, за словами Монастирського, користувачі зможуть замінити посвідчення водія з доставкою додому.

Нагадуємо:

У Дії з’явиться низка нових послуг, серед яких – зміна місця реєстрації та довідка про несудимість

Українці отримали можливість проходити опитування від влади у Дії.