Система автофіксації порушень ПДР: торік виписали 2,6 мільйона штрафів

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У 2021 році системи камер автофіксації зареєстрували 2,6 млн штрафів на загальну суму у понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"Система встановлених на дорогах поліцейських відеокамер, що в автоматичному режимі фіксують порушення ПДР, стартувала в Києві та області у червні 2020-го. За наступні півроку власникам автомобілів було виписано 1,2 млн штрафів.

Минулого року покриття системи розширилося — наразі порушення фіксуються 246 пристроями у 24 містах та 15 областях", - йдеться у повідомленні.

При цьому, кількість всіх несплачених штрафів за порушення ПДР в Єдиному реєстрі боржників рік у рік збільшується. За 2021 році їх кількість зросла на 19% та становить 1 327 440 штрафів.

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Нагадаємо:

Патрульна поліція відзвітувала про результати роботи автомобілів "фантомів".

За 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху швидкість авто у місцях встановлення камер зменшилася у 5 разів, а в бюджет держави вже надійшло 52 мільйони гривень штрафів.

Економічна правда