Автоматичні камери зафіксували на дорогах порушень на 52 мільйони

За 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху швидкість авто у місцях встановлення камер зменшилася у 5 разів, а в бюджет держави вже надійшло 52 мільйони гривень штрафів.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чиї слова передає сайт МВС

Деталі: За його словами, також уже вдалося на великий відсоток знизити ймовірність ДТП.

Геращенко наголосив, що це результат роботи лише 50 камер, якщо їх буде 1000 – в бюджет надходитиме мільярд гривень в місяць.

Він додав, що наразі закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень ПДР для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року.

Передісторія: З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму. На другу добу роботи системи, за словами очільника МВС Арсена Авакова, кількість порушень зменшилася на 40%.