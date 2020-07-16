Всі розділи
Укр / Рус

Автоматичні камери зафіксували на дорогах порушень на 52 мільйони

Четвер, 16 липня 2020, 18:40
 

За 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху швидкість авто у місцях встановлення камер зменшилася у 5 разів, а в бюджет держави вже надійшло 52 мільйони гривень штрафів.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чиї слова передає сайт МВС

Деталі: За його словами, також уже вдалося на великий відсоток знизити ймовірність ДТП.

Геращенко наголосив, що це результат роботи лише 50 камер, якщо їх буде 1000 – в бюджет надходитиме мільярд гривень в місяць.

Він додав, що наразі закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень ПДР для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року.

Передісторія: З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму. На другу добу роботи системи, за словами очільника МВС Арсена Авакова, кількість порушень зменшилася на 40%.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

дороги автомобілі штраф МВС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рік з евакуаторами у Києві. Чому система паркування не працює? 11 липня 2020, 10:58
Місцеві гарантії для місцевих доріг 9 липня 2020, 18:18
На Південному мосту Києва знову обмежать рух 3 липня 2020, 13:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!