Новини вихідних: обмеження на ринку елетроенергії, Мінфін купує єврообігації
Про рейтинг. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України у валюті з "позитивного" на "стабільний", зафіксувавши його на рівні "B".
Про перевезення. Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин написав, що з 10 лютого 2022 року буде знято всі обмеження на залізничний транзит до Польщі.
Про борг України. Міністерство фінансів провело викуп приблизно 10% єврооблігацій із погашенням у вересні 2022 року, внаслідок чого їх обсяг в обігу скоротився до 912 мільйонів доларів.
Про метро. Київський метрополітен оголосив тендер на проектування входу станції метро "Львівська брама" з очікуваною ціною 73,4 мільйона.
Про елетроенергію. Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запровадила обмежувальні заходи, спрямовані на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін.
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