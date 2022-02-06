Новини вихідних: обмеження на ринку елетроенергії, Мінфін купує єврообігації

Про рейтинг. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України у валюті з "позитивного" на "стабільний", зафіксувавши його на рівні "B".

Про перевезення. Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин написав, що з 10 лютого 2022 року буде знято всі обмеження на залізничний транзит до Польщі.

Про борг України. Міністерство фінансів провело викуп приблизно 10% єврооблігацій із погашенням у вересні 2022 року, внаслідок чого їх обсяг в обігу скоротився до 912 мільйонів доларів.

Про метро. Київський метрополітен оголосив тендер на проектування входу станції метро "Львівська брама" з очікуваною ціною 73,4 мільйона.

Про елетроенергію. Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запровадила обмежувальні заходи, спрямовані на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін.