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Оголошено тендер для проектування станції метро у Києві

Субота, 5 лютого 2022, 16:23
 

Київський метрополітен оголосив тендер на проектування входу станції метро "Львівська брама" з очікуваною ціною 73,4 мільйона.

Про це йдеться у тендерній пропозиції на prozorro.

Згідно з документацією, вихід буде не на Львівській площі, як планували раніше, а на Січових Стрільців, тобто на 300 метрів на захід.

Нагадуємо:

КМДА надала понад 20 інфраструктурних проектів для можливої ​​реалізації у рамках програми "Велике будівництво" у Києві у 2022 році. Зокрема, у цьому списку є і станція метро "Львівська брама".

"Львівська брама" - недобудована станція Київського метрополітену. Розташована на Сирецько-Печерській лінії, між станціями "Лук'янівська" та "Золоті ворота".

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