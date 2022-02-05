Оголошено тендер для проектування станції метро у Києві
Київський метрополітен оголосив тендер на проектування входу станції метро "Львівська брама" з очікуваною ціною 73,4 мільйона.
Про це йдеться у тендерній пропозиції на prozorro.
Згідно з документацією, вихід буде не на Львівській площі, як планували раніше, а на Січових Стрільців, тобто на 300 метрів на захід.
Нагадуємо:
КМДА надала понад 20 інфраструктурних проектів для можливої реалізації у рамках програми "Велике будівництво" у Києві у 2022 році. Зокрема, у цьому списку є і станція метро "Львівська брама".
"Львівська брама" - недобудована станція Київського метрополітену. Розташована на Сирецько-Печерській лінії, між станціями "Лук'янівська" та "Золоті ворота".
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