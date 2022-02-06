Sony купить розробника відеоігор за 3,6 мільярда доларів
Неділя, 6 лютого 2022, 14:56
Sony придбає розробника відеоігор Bungie Inc у рамках угоди на суму 3,6 мільярда доларів.
Про це повідомляє reuters.
Bungie приєднається до сімейства Sony PlayStation, повідомила американська компанія у своєму блозі, оскільки японський конгломерат зміцнює свою мережу власних ігрових студій для конкуренції.
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