Netflix запустив перші відеоігри на Android

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Стрімінґовий сервіс Netflix почав запуск перших п’яти відеоігор на смартфони та планшети.

Про це повідомляє BBC.

Перша п’ятірка відеоігор поступово стане доступною користувачам мобільного застосунку з 2 листопада. Спершу оновлення отримають користувачі Android, а оновлення на iOS вийде у найближчі місяці.

Наразі йдеться про п’ять ігор, дві з яких пов’язано з популярним серіалом Stranger Things: Stranger Things:1984; Stranger Things 3:The Game; Card Blast; Teeter Up та Shooting Hoops.

У компанії обіцяють додати більше ігор підписникам. Netflix каже про відсутність реклами та внутрішньоігрових магазинів у своїх продуктах.

Додатково платити за доступ не потрібно – іграми можуть користуватися всі підписники стрімінґу.

Хоча перші ігри від Netflix мають відносно просту графіку та геймплей, компанія планує надалі створювати продукти для будь-яких груп геймерів.

Очолив ігровий департамент компанії Майк Верду, який раніше працював на ігрового гіганта EA та Facebook. Він займався доповненою та віртуальною реальністю.

Нагадуємо:

У травні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Netflix шукає експертів для розширення своєї діяльності на відеоігри, адже стрімінґовий сегмент стає дедалі більш конкурентним, а кількість нових користувачів скорочується.

Економічна правда