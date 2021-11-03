Netflix запустив перші відеоігри на Android
Стрімінґовий сервіс Netflix почав запуск перших п’яти відеоігор на смартфони та планшети.
Про це повідомляє BBC.
Перша п’ятірка відеоігор поступово стане доступною користувачам мобільного застосунку з 2 листопада. Спершу оновлення отримають користувачі Android, а оновлення на iOS вийде у найближчі місяці.
Наразі йдеться про п’ять ігор, дві з яких пов’язано з популярним серіалом Stranger Things: Stranger Things:1984; Stranger Things 3:The Game; Card Blast; Teeter Up та Shooting Hoops.
У компанії обіцяють додати більше ігор підписникам. Netflix каже про відсутність реклами та внутрішньоігрових магазинів у своїх продуктах.
Додатково платити за доступ не потрібно – іграми можуть користуватися всі підписники стрімінґу.
Хоча перші ігри від Netflix мають відносно просту графіку та геймплей, компанія планує надалі створювати продукти для будь-яких груп геймерів.
Очолив ігровий департамент компанії Майк Верду, який раніше працював на ігрового гіганта EA та Facebook. Він займався доповненою та віртуальною реальністю.
Нагадуємо:
У травні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Netflix шукає експертів для розширення своєї діяльності на відеоігри, адже стрімінґовий сегмент стає дедалі більш конкурентним, а кількість нових користувачів скорочується.
Економічна правда
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