ДП отримали понад 3 мільярди прибутку у третьому кварталі

У третьому кварталі 2021 року державні підприємства отримали 3.1 мільярдів прибутку.

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП з посиланням на моніторинг ефективності управління державним майном

Згідно з цими даними, держава володіє 3323 підприємствами (на вісім держпідприємств менше ніж у першому півріччі 2021 року). З них лише 1382 (41,5% від загальної кількості держпідприємств) є працюючими порівняно з 1405 працюючими держпідприємствами на кінець першого півріччя 2021 року.

Сукупний (неаудійований) прибуток держпідприємств за дев’ять місяців 2021 року склав 21,3 млрд грн. У першому півріччі 2021 року держпідприємства заробили 18,2 млрд грн (неаудійовано).

Серед працюючих держпідприємств, 862 є прибутковими (порівняно з 833 у першому півріччі 2021 року).

Функцію власника для цих компаній виконують 88 суб'єктів управління. Загальна середня кількість штатних працівників становить 693 222 особи (кількість працівників зменшилася на 4 810 осіб порівняно з 698 032 станом на кінець першого півріччя 2021 року).

Українські держпідприємства володіють активами в розмірі 1,715 млрд грн, що на на 47 млрд грн більше порівняно з оціночною вартістю активів у 1668 млрд грн на кінець першого півріччя 2021 року.

"Ці результати базуються на проміжній, неаудійованій звітності. Перевірені річні результати дадуть більш достовірну картину, яка може відрізнятися від проміжних результатів", - пишуть аналітики.