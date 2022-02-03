Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась до долара

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3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 – 28,26 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,24 – 28,26 гривні;

Євро – 32,16 – 32,19 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,14 – 28,36 гривні. Євро купують за 31,75 гривні, продають за 32,14 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,18 – 28,25 гривні, євро – 31,89 – 32,05 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 3 лютого на рівні 28,39 гривні.

3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.

2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.

Економічна правда