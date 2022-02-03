Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась до долара
3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 – 28,26 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 28,24 – 28,26 гривні;
Євро – 32,16 – 32,19 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,14 – 28,36 гривні. Євро купують за 31,75 гривні, продають за 32,14 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 28,18 – 28,25 гривні, євро – 31,89 – 32,05 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 3 лютого на рівні 28,39 гривні.
3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.
2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.
Економічна правда
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