Банк Англії вдруге підвищив ставку, у єврозоні не поспішають

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Банк Англії через інфляційний тиск підвищив облікову ставку до 0,5%, натомість Європейський центробанк залишив свою ставку незмінною.

Про це повідомляє Bloomberg, пресслужба Європейського центробанку.

Британія таким чином підвищила ключову ставку на 25 базисних пунктів рішенням більшості членів Комітету з монетарної політики. Водночас 4 з 9 його членів підтримували більш різке підвищення – відразу на 50 б.п. Такий крок міг стати безпрецедентним з 1997 року.

Регулятор побоюється, що інфляція у країні цьогоріч пришвидшиться до 7%. Нагадаємо, що у грудні ціни у Британії зросли на 5,4%, що стало рекордом за 30 років. Водночас цільова інфляція центробанку становить лише 2%.

Крім того, Банк Англії розпочне скорочувати свій портфель цінних паперів, який за останнє десятиліття задля стимулювання економіки зріс до 895 млрд фунтів (1,2 трлн доларів). Також регулятор перестане реінвестувати виплати за бондами в межах політики кількісного пом’якшення.

У єврозоні, попри рекордну інфляцію, до підвищення ставок досі не готові. Європейський центральний банк продовжує утримувати облікову ставку на нульовому рівні, ставку за депозитами - на рівні мінус 0,5%.

При цьому ЄЦБ заявив, що скорочуватиме купівлю облігацій протягом 2022 року і повністю припинить купівлю активів впритул до моменту підвищення ставки.

Очільниця центробанку наголошує, що регулятор навряд чи зважиться на підвищення ставок до кінця року. Представники ринку до такої заяви поставилися скептично, адже країни єврозони перебувають у стані найшвидшого зростання цін за останні десятиліття.

Ринок очікував, що ЄЦБ підвищить ставку на 10 б.п. до вересня, але з публікацією останніх даних інфляцій прогнозують такий крок у липні. До кінця року аналітики прогнозують підвищення ставки на 30 б.п.

Нагадуємо:

Інфляція у країнах єврозони у січні пришвидшилась до 5,1% у січні відносно цін торік – це найвищий показник за весь час спостереження.

Федеральна резервна система зберегла ставку на рівні 0-0,25% річних, але планує її підвищити у березні.

Підвищення ставок провідними центробанками зменшує "апетит" інвесторів до ризику.

Як наслідок, інвестиції у країни, що розвиваються (до яких відноситься і Україна), стануть дорожчими, адже дохідність за державними запозиченнями розраховується як ставка за казначейськими зобов'язаннями США "плюс" премія за ризик.

Економічна правда