Гроші з "єПідтримки": уже переказали для армії 1,5 мільярда
З картки "єПідтримка" українці вже переказали 1,5 млрд грн на допомогу українській армії.
Про це повідомляє сервіс держпослуг "Дія" в Telegram.
"Якщо ви ще не витратили кошти "єПідтримки" і хочете допомогти українській армії, то можете зробити це за кілька кліків просто зараз через Portmone (http://earmy.portmone.com.ua/), Приватбанк, Монобанк", – кажуть у "Дії".
Коштами "єПідтримки" можна допомогти фінансово українській армії, переказавши гроші на рахунки фонду "Повернись живим".
За перші пʼять годин після цього українці зібрали 80 млн грн – у кілька разів більше, ніж загалом за 2021 рік і за два попередні дні.
27 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що українці вже переказали 426 млн грн з "єПідтримки" українській армії.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua