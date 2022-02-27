Гроші з "єПідтримки": уже переказали для армії 426 мільйонів

Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що українці вже переказали 426 млн грн з "єПідтримки" українській армії.

Про це він написав у Telegram.

Тільки за суботу – 218 млн грн.

Нагадаємо, Національний банк переказав із спецрахунку 450 млн грн на потреби Національної гвардії.

Коштами "єПідтримки" можна допомогти фінансово українській армії, переказавши гроші на рахунки фонду "Повернись живим".

За перші пʼять годин після цього українці зібрали 80 млн грн – у кілька разів більше, ніж загалом за 2021 рік і за два попередні дні.

Економічна правда