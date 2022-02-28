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Економіка РФ через санкції у другому кварталі впаде на 20% – JPMorgan

Понеділок, 28 лютого 2022, 12:48

Аналітики американскього банку JPMorgan очікують, що економіка РФ впаде на 20% у 2 кварталі і приблизно на 3,5% за перший рік їхньої дії.

Про це пише Reuters.

"Якщо ці нові санкції дійсно будуть дійсно імплементовані, вплив на російську економіку буде серйозним", – сказав Джахангір Азіз з JPMorgan у записці для клієнтів.

Двома стовпами економіки Росії, навіть в умовах сповільнення зростання, збільшення інфляції та високих відсоткових ставок, були "міцність" валютних резервів Центробанку Росії та профіцит поточного рахунку. Тепер їх нема", - додав він.

Очікується, що на кінець року інфляція в Росії становитиме 10% з ризиками, які будуть сильно перекошені до зростання, додали в банку.

Нагадаємо:

Курс російського рубля до долара на відкритті валютних торгів зріс до 90 руб за дол. Це історичний максимум.

Банк Росії ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 9,5% до 20% річних.

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Економічна правда

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Росія економіка ВВП JP Morgan

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