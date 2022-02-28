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Пішов слідом за "рускім кораблем”: рубль обвалився на відкритті торгів

Понеділок, 28 лютого 2022, 09:10

Курс російського рубля до долара на відкритті валютних торгів зріс до 90 рублів. Це історичний максимум.

Про це повідомляє The Bell.

Курс євро – 101 рубль.

На міжнародних торгах рубль втратив понад 30% вартості. На піку курс долара вранці у понеділок перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі.

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рубль

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