Пішов слідом за "рускім кораблем”: рубль обвалився на відкритті торгів
Понеділок, 28 лютого 2022, 09:10
Курс російського рубля до долара на відкритті валютних торгів зріс до 90 рублів. Це історичний максимум.
Про це повідомляє The Bell.
Курс євро – 101 рубль.
На міжнародних торгах рубль втратив понад 30% вартості. На піку курс долара вранці у понеділок перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі.
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