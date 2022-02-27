Уряд здійснює лише пріоритетні видатки, на рахунку коштів достатньо – міністр

На Єдиному казначейському рахунку зібрано 33 млрд грн, що дозволяє повністю здійснювати всі видатки, наразі фінансуються лише захищені та видатки на безпеку та оборону.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів під час засідання Податкового комітету Верховної Ради.

До захищених видатків, згідно закону, відносять видатки на зарплати у бюджетних установах, медикаменти, обслуговування державного боргу, міжбюджетні трансферти, соцвиплати тощо.

Тож в умовах воєнного стану уряд фінансує лише видатки за захищеними статтями, всі інші не проводяться за винятком видатків на безпеку та оборону та першочергових потреб забезпечення.

Марченко зазанчив, що у питаннях наближення коштів Мінфін має всі повноваження, тому зараз оперативно ухвалює відповідні рішення, аби передусім сектор оборони виконував свої завдання.

"Вже зробили наближення видатків на оборону на 11 млрд грн, на МВС – 6 млрд грн, для дипломатів на 1 млрд грн та на МОЗ – 500 млн грн", – розповів міністр.

Також уряд веде перемовини з іноземними партнерами щодо необхідності не залучати для ратифікації міжнародної допомоги Верховну Раду. "Говоримо з Єврокомісією, зокрема, щодо макрофінансу, аби зробити його через указ президента чи розпорядження", – зазначив Марченко.

Він розповів, що перший аукціон з розміщення військових облігацій проведуть найближчим часом. Мінфін працює над тим, аби взяти участь в ньому могли і міжнародні інвестори, проте наразі невідомо, чи це можливо технічно – для цього потрібен фізичний доступ до Міністерства фінансів.

Нагадуємо:

Покупцем військових облігацій внутрішньої державної позики, випуск яких планується в обсязі до 400 млрд грн, буде Національний банк.