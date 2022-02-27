Ще один банк оголосив кредитні канікули за картками та кредитами клієнтів

За всіма кредитними картками встановлюються, починаючи з 01 березня 2022 року, кредитні канікули на 3 місяці з наступним механізмом погашення: встановлено обов’язковий мінімальний платіж на рівні 0 грн., відсоткова ставка - залишається без змін, відсотки сплачуються шляхом збільшення суми загальної заборгованості. У випадку виникнення у клієнта несанкціонованої заборгованості при погашенні відсотків, розмір кредитного ліміту відповідно збільшується на суму несанкціонованої заборгованості.

За кредитами готівкою та споживчими кредитами встановлюються, починаючи з 01 березня 2022 року, кредитні канікули на 3 місяці з наступним механізмом погашення: платіж за основною сумою боргу становить 0 грн. 00 коп., чергові платежі по тілу кредиту за період канікул пропорційно розподіляються на весь термін дії кредиту, відсотки, нараховані за період дії кредитних канікул, пропорційно розподіляються на термін дії кредиту, сплата щомісячної комісії здійснюється в останній період дії кредиту. Загальний термін дії кредиту для клієнтів подовжується на строк дії кредитних канікул (на 3 місяці)