Польський банк збирає гроші на підтримку України: реквізити

Польський банк PKO Polski запустив спеціальний рахунок для збору коштів на допомогу Україні.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Реквізити для поповнення рахунку:

Fundacja PKO Banku Polskiego

Призначення платежу: Wpłata na pomoc dla Ukrainy

Номер рахунку: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014

У банку зазначають, що надіслати допомогу можна через їхній мобільний застосунок. Для цього в головному меню застосунка потрібно обрати вкладку: "Więcej" → "Pomagaj z nami", далі обрати "Pomagaj z Fundacją PKO Banku Polskiego" – категорія "Zdrowie" і переказати будь-яку суму.

Нагадаємо:

За кошти єПідтримки можна допомогти фінансово українській армії на рахунки фонду "Повернись живим". За перші пʼять годин після цього українці зібрали 80 млн грн, а за менш ніж добу – 200 млн грн. Це в рази більше, ніж загалом за 2021 рік.

Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Ревізити

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Для зарахування коштів у USD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

JP MORGAN CHASE BANK, New York

SWIFT Code: CHASUS33

Account: 400807238

383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

Bank of England, London

SWIFT Code: BKENGB2L

Account: 40000982

Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у CHF:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH

SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A

Account: 0700-01227572

IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2

Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у AUD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney

SWIFT Code: RSBKAU2S

Account: 81753-2

GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у CNY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong

SWIFT Code:SCBLHKHH

Account:447-0-946243-6

GPO Box 21, Hon Kong

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у CAD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

BANK OF MONTREAL, Toronto

SWIFT Code: BOFMCAM2

Account: 3144-1044-166

100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у JPY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

MUFG BANK LTD, Tokyo

SWIFT Code:BOTK JP JT

Account: 653-0430048

1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708