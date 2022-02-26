Польський банк збирає гроші на підтримку України: реквізити
Польський банк PKO Polski запустив спеціальний рахунок для збору коштів на допомогу Україні.
Про це повідомляє пресслужба установи.
Реквізити для поповнення рахунку:
Fundacja PKO Banku Polskiego
Призначення платежу: Wpłata na pomoc dla Ukrainy
Номер рахунку: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014
У банку зазначають, що надіслати допомогу можна через їхній мобільний застосунок. Для цього в головному меню застосунка потрібно обрати вкладку: "Więcej" → "Pomagaj z nami", далі обрати "Pomagaj z Fundacją PKO Banku Polskiego" – категорія "Zdrowie" і переказати будь-яку суму.
Нагадаємо:
За кошти єПідтримки можна допомогти фінансово українській армії на рахунки фонду "Повернись живим". За перші пʼять годин після цього українці зібрали 80 млн грн, а за менш ніж добу – 200 млн грн. Це в рази більше, ніж загалом за 2021 рік.
Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
Ревізити
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Для зарахування коштів у USD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у GBP:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у EUR:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у CHF:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A
Account: 0700-01227572
IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2
Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у AUD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney
SWIFT Code: RSBKAU2S
Account: 81753-2
GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у CNY:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
SWIFT Code:SCBLHKHH
Account:447-0-946243-6
GPO Box 21, Hon Kong
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у CAD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
BANK OF MONTREAL, Toronto
SWIFT Code: BOFMCAM2
Account: 3144-1044-166
100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у JPY:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
MUFG BANK LTD, Tokyo
SWIFT Code:BOTK JP JT
Account: 653-0430048
1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
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