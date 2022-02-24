Російський фондовий ринок обвалився через початок війни. Торги припинили

Російські фондові індекси на відкритті торгів у Москві 24 лютого обвалилися майже на третину, реагуючи на початок вторгнення військ РФ в Україну. Акції російських компаній на Лондонській біржі впали на 70%.

Про це повідомляє The WSJ, The Economist.

Зокрема, індекс московської біржі впав одразу на 28%, а рублевий індекс РТС — на 35,8%.

Через різкий обвал індексів та ринку торги тимчасово призупинили. Цей захід покликаний заспокоїти інвесторів.

Тим часом на Лондонській біржі російські акції подешевшали вже на 70%. Зокрема, акції "Сбербанку" — на 66,6%, "Тинькофф" — на 71%, "Норникель" — на 36%, а "Газпрому" на 33%, як передає "РБК".

Російський рубль впав до свого абсолютного історичного мінімуму, перетнувши позначку у 90 рублів за долар. На готівковому ринку курс наблизився впритул до 100 рублів за долар.

Зазначимо, що у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що країни заходу вже готують рішучу відповідь на агресію Росії.