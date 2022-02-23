Статки найбагатших росіян скоротилися на 32 мільярди доларів з початку року – Bloomberg

Геннадій Тимченко (зліва) Mikhail Svetlov/Getty Images

Статки 23-х найбагатших російських бізнесменів цього року скоротилися на 32 мільярди доларів через агресію по відношенню до України.

Про це повідомив Bloomberg.

Список "збіднілих" мільярдерів очолив член ради директорів "Сібура" та "Новатека" Геннадій Тимченко, чий статок у 2022 році скоротився майже на третину (6,4 млрд доларів).

Голова правління "Новатека" Леонід Міхельсон з початку року втратив 6,2 млрд доларів, президент компанії ЛУКОЙЛ Вагіт Алекперов – 3,5 млрд. доларів.

Володимир Потанін, який очолює рейтинг Bloomberg Billionaires Index серед росіян, з початку року втратив 1,1 млрд доларів.

Загальні статки російських мільярдерів, за даними агентства, наразі становлять 343 млрд доларів. Наприкінці минулого року їхні загальні статки оцінювалися в 375 млрд доларів.

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