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Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро

Четвер, 24 лютого 2022, 09:35 - Олексій Павлиш
 
фото: нбу

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 26 копійок, встановивши його на 25 лютого на рівні 29,25 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,17 грн (на 23 лютого – 32,90 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 23 лютого на рівні 28,99 гривні.

23 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 29,04 – 29,06 гривні.

23 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 29,43 – 29,48 гривні.

Економічна правда

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