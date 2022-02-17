Spotify купив два сервіси для покращення рекламної аналітики

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Стримінговий сервіс Spotify оголосив про придбання двох сервісів для вдосконалення рекламної аналітики - сервіс вимірювання ефективності реклами Podsights і аналітичну платформу Chartable.

Про це пише TechCrunch.

Суми угод не розголошуються.

Вимірювання обсягів та ефективності реклами все ще залишаються двома найбільшими невирішеними проблемами для рекламодавців подкастів, пояснили в Spotify.

Там сподіваються вирішити цю проблему з придбанням Podsights.

Спочатку технологія Podsights буде використовуватися, щоб допомогти рекламодавцям Spotify точніше оцінювати вплив на аудиторію та ефективність реклами в подкастах.

"Проте з часом Spotify прагне розширити інструменти вимірювання на інші формати реклами, включаючи аудіорекламу в музиці, відеорекламу та медійну рекламу", - пише видання.

Podsights має 40 штатних співробітників, і всі вони приєднаються до Spotify - компанія наразі не планує коригувати цю команду.

Водночас маркетингові інструменти Chartable допоможуть зібрати максимум даних про аудиторію, щоб власники подкастів краще розуміли своїх слухачів і розвивали бізнес.

Команда сервісу менша, у неї всього 11 співробітників, але Spotify також не планує вносити негайних змін.

Нагадаємо:

Стримінговий сервіс Spotify хоче залучити 50 мільйонів авторів, які будуть заробляти на аудіоконтенті за допомогою платформи - так Spotify реагує на скандал із подкастами Джо Рогана.

Акції стрімінгового сервісу Spotify впали після того, як компанія припустила уповільнення зростання кількості підписників.

Економічна правда