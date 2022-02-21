НБУ послабив курс гривні до долара і євро
Понеділок, 21 лютого 2022, 18:45 -
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 22 лютого на рівні 28,48 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,29 грн (на 21 лютого – 32,20 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 28,34 гривні.
21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.
21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,59 – 28,61 гривні.
Економічна правда
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