Вільну торгівлю з Туреччиною можуть підписати на початку лютого

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Угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною можуть підписати 3 лютого під час візиту президента країни Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Про це в коментарі Укрінформу розповів співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Туреччиною Роман Грищук за результатами першого дня візиту в Анкару.

"Зараз ми за один крок до підписання Угоди про вільну торгівлю. Сподіваємося, що 3 лютого, коли відбудеться візит пана Ердогана в Україну, цю угоду буде підписано, що дасть ще більший поштовх до досягнення цілі – 10 млрд доларів торгового обороту між Україною і Туреччиною", – розповів він.

Раніше повідомлялося, що угоду про ЗВТ з ТУреччиною планують підписати на початку 2022 року.

Нагадуємо:

На 2022 рік очікується підписання угод про вільну торгівлю з 4 країнами, а також – підготовка до підписання угоди про "промисловий безвіз" з ЄС.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує підписати угоду про вільну торгівлю на початку 2022 року.

Економічна правда





