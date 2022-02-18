НБУ не змінив офіційний курс гривні до євро

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 28,34 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,20 грн (на 18 лютого – 32,20 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 18 лютого на рівні 28,30 гривні.

18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.

18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

Економічна правда