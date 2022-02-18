Нафтогаз вже імпортував 176 мільйонів кубів газу

НАК "Нафтогаз" вже імпортував 176 млн кубометрів газу, до кінця травня планує імпортувати 1,1 млрд кубів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, вже законтрактовано 300 млн кубометрів газу з поставкою у лютому та березні. Ще 600 млн кубометрів очікується отримати у квітні.

Усього до травня планується імпортувати 1,1 млрд кубометрів газу. При цьому, зауважив міністр, власний видобуток НАКу у першому кварталі прогнозується на рівні 3,3 млрд кубів газу.

Приватні компанії імпортували вже 156 млн кубів газу.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" почав купувати валюту для імпорту газу, аби не спричиняти у майбутньому надривів на ринку.

НАК "Нафтогаз" з лютого розпочав імпорт газу та планує всього за місяць закупити 300 мільйонів кубометрів газу.

Ціна на газовому ринку зараз становить від 900 до 1000 доларів за тисячу кубів.

З урахуванням названих міністром цін, такий обсяг імпорту може коштувати НАКу від 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн.