Зеленський ветував закон про віртуальні активи

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Президент Володимир Зеленський повернув до Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про віртуальні активи" (законопроєкт № 3637).

Про це повідомляє Офіс президента.

Закон народні депутати ухвалили 8 вересня цього року.

"Цей документ визначає засади державного регулювання обігу віртуальних активів. Так, згідно із законом, регулювання ринку віртуальних активів здійснюється різними державними органами залежно від виду таких активів, зокрема й шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.

Створення нового органу, як передбачено цим законом, потребуватиме значних видатків з державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 8 вересня підтримала у другому читанні законопроєкт №3637, що дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні.

Цей закон є базовим та визначає правовий статус віртуальних активів, чим надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Таким чином офіційно працюватимуть іноземні та українські криптобіржі, а банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній.

Крім того, це означає, що українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах.

Раніше у Комітеті ВР з питань антикорупційної політики розповідали, що обсяг транзакцій в Україні з віртуальними активами становить близько 150-200 мільйонів доларів на день, а капіталізація віртуальних активів – понад 2 мільярдів доларів.

У Мінцифри пояснюють, що закон базується на актуальних стандартах регулювання операцій із віртуальними активами міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (ФАТФ). Вони встановлюють правила для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів і сприятимуть детінізації цього ринку.

Відповідно до закону, регулятором ринку буде Мінцифра, крім окремих випадків, де вступає НБУ чи Нацкомісія з цінних паперів. Відомство сприятиме адаптації законодавства України про обіг віртуальних активів до міжнародних стандартів та захищатиме права учасників ринку.

Економічна правда