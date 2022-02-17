Україна отримає 200 мільйонів євро на міський електротранспорт

Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду з Європейським інвестбанком щодо позики у 200 млн євро на розвиток міського громадського електротранспорту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За ратифікацію угоди за проєктом "Міський громадський транспорт України ІІ" проголосували 298 народних депутатів.

У рамках угоди передбачено надання Україні 200 млн євро позики на закупівлю 20 трамваїв, 264 тролейбусів та 65 електробусів.

Також передбачається будівництво та модернізація трамвайних і тролейбусних ліній у Черкасах, Білій Церкві, Кам’янському, Дніпрі, Львові, Кременчуці та Запоріжжі.

Кошти для закупівлі транспорту буде розподілено серед міст України. Попередньо їх отримають 18 міст.

Найбільше отримає Хмельницький (60 тролейбусів), Вінниця (40 тролейбусів та 10 електробусів у комплекті з 5 зарядними станціями), Черкаси (45 тролейбусів), Тернопіль (30 тролейбусів), Луцьк (30 тролейбусів) та Одеса (30 тролейбусів).

Нагадуємо:

Європейський інвестбанк готовий надати ще 200 мільйонів євро кредиту на розбудову мережі екологічного транспорту в рамках співпраці з Мінінфраструктури. Наразі йдеться про 18 міст.

Раніше повідомлялось, що Луцьк та Харків стали першими містами, які отримали низькопідлогові тролейбуси в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України". На цей проєкт Європейський інвестиційний банк видав у кредит 200 мільйонів євро.