Підвищення ренти на видобуток газу може спричинити зупинку інвестицій в галузь – ЄБА

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У разі ухвалення законів про нові підвищені ставки ренти за видобування газу, ймовірно, варто очікувати скорочення обсягів видобутку газу та дефіциту газу власного видобутку.

Про це йдеться у позиції Європейської Бізнес Асоціації.

Законопроєкти щодо запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу у Раді планують розглянути 17 лютого.

"Дані проєкти законів націлені на перегляд та підвищення ставок ренти на видобуток газу. Крім того, альтернативний проєкт закону №7038-1 прибирає податкову пільгу щодо нових свердловин, скорочуючи її термін дії до 1 березня 2022 року.

Водночас, починаючи з 2010 року податок на користування природними ресурсами щодо видобутку газу змінювався шість разів. Так, у 2014 році при попередньому подвоєнні ставок ренти з 28% до 55% - протягом трьох наступних років знизився видобуток газу на 50% і понад 2500 осіб втратили свої робочі місця", - кажуть в ЄБА.

"Тому, імовірно, у разі ухвалення нових підвищенних ставок ренти, слід очікувати чергового скорочення обсягів видобутку газу і, відповідно, дефіциту газу власного видобутку, споживання якого щороку тільки зростає, що буде вимагати від Уряду пошуку нових шляхів для імпорту газу.

Так, запропоноване збільшення ставок призведе до збільшення максимальної кумулятивної частки податків у ціні до 75% для неглибоких свердловин та до 64% для глибоких свердловин, що, на думку газовидобувних компаній, призведе до повної зупинки інвестицій у галузь, а дефіцит оборотного капіталу спричинить зниження капітальних витрат", - наголошує Асоціація.

У результаті цього, додають там, Україна буде змушена знову імпортувати "мінімум 3 млрд м3 газу" протягом трьох років, що обійдеться за поточними цінами майже в 100 млрд грн та перевищить будь-які короткострокові фіскальні вигоди від підвищення ставок.

"Цілком очевидно, що економічно вигідніше стимулювати розвиток власного видобутку газу, ніж відбирати інвестиційний ресурс для бюджету та закуповувати імпортний газ, посилюючи позиції країни-агресора.

Адже ні для кого не секрет, що левова частка імпорту з ЄС, по суті, є реекспортом російського газу", - заявили в ЄБА.

Асоціація додала, що не підтримує ці законопроєкти, та закликала нардепів не голосувати за них.

Нагадуємо:

У Верховній Раді з’явився законопроєкт, яким пропонується прив’язати ренту на видобування газу до ціни його реалізації.

Згідно документу, ренту хочуть підвищити у 2-3 рази, якщо ціна перевищуватиме 200 доларів за тисячу кубів. Такі контракти востаннє діяли рік тому, а в грудні ціни сягали 2200 доларів за тисячу кубів.

Внаслідок кратного підвищення ренти, запропонованого депутатами, Україна може втратити власний видобуток природного газу, кажуть в Асоціації газовидобувних підприємств України.

Економічна правда