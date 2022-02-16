Гривня відіграла падіння – зміцнилась на 30 копійок
Середа, 16 лютого 2022, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок, встановивши його на 16 лютого на рівні 28,24 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,03 грн (на 15 лютого – 32,33 гривні).
Нагадуємо:
15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,48 – 28,50 гривні.
15 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,21 – 28,23 гривні.
Економічна правда
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