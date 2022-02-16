Гривня відіграла падіння – зміцнилась на 30 копійок

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок, встановивши його на 16 лютого на рівні 28,24 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,03 грн (на 15 лютого – 32,33 гривні).

Нагадуємо:

15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,48 – 28,50 гривні.

15 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,21 – 28,23 гривні.

Економічна правда