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Гривня зміцнилась на закритті торгів

Вівторок, 15 лютого 2022, 17:46 - Економічна правда

15 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,21 – 28,23 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США –  28,21 – 28,23 гривні;

Євро – 31,94 – 31,96 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,46 гривні. Євро купують за 31,83 гривні, продають за 32,37 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,18 – 28,30 гривні, євро – 32,01 – 32,25 гривні.

Нагадуємо:

15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,48 – 28,50 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 15 лютого на рівні 28,54 гривні.

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