Новини 15 лютого: мільярд доларів від США, кібератака на Приватбанк та Ощад

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Про порти. Визначено коридор для безпечного заходу торгових суден в українські порти. Глибина підтверджена на рівні 15-22,5 метри

Про гарантії. Уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів в розмірі до $1 мільярда для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом

Про торгівлю. За 2021 рік порівняно з 2020 роком імпорт товарів збільшився на 34%, до 72,82 мільярда доларів, експорт – на 38,4%, до 68,09 мільярда доларів

Про кібератаку. Українці повідомляють про збої у роботі сайтів Приватбанку та Ощадбанку, уряд заявив про небувалої потужності кібератаку. На 20:00 сайти відновили роботу.

Про санкції. Британія підготувала пакет санкцій у разі, якщо Росія вдасться до широкомасштабного наступу, і готова відрізати агресора від своїх фінансових ринків

Ексклюзиви ЕП

Поки всі панікують, Україна скуповує свої борги. Що відбувається?

Уряд скористався панікою навколо ескалації на кордонах, щоб викупити частину боргових зобов'язань. Яку частку боргу викупив Мінфін і чи виграють від цього українці.