Курс гривні знову вище 28 за долар
Понеділок, 14 лютого 2022, 09:00
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 28,03 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,98 грн (на 11 лютого – 31,88 гривні).
Нагадуємо:
11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 – 28,16 гривні.
11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 – 27,91 гривні.
Економічна правда
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