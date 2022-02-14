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Курс гривні знову вище 28 за долар

Понеділок, 14 лютого 2022, 09:00
 
unsplash

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 28,03 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,98 грн (на 11 лютого – 31,88 гривні).

Нагадуємо:

11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 – 28,16 гривні.

11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 – 27,91 гривні.

Економічна правда

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