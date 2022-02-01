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Гривня продовжує впевнено зміцнюватися

Вівторок, 1 лютого 2022, 19:19

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,32 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,89 грн (на 1 лютого – 31,75 гривні).

Нагадуємо:

1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.

1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

Економічна правда

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