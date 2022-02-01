Гривня продовжує впевнено зміцнюватися
Вівторок, 1 лютого 2022, 19:19
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,32 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,89 грн (на 1 лютого – 31,75 гривні).
Нагадуємо:
1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.
1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.
Економічна правда
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