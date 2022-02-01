ДБР проводить обшук у ексголови Нафтогазу Коболєва – джерела

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Силовики проводять обшук у колишнього керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Джерело: співрозмовники УП в ДБР

Деталі: За даними УП, Державне бюро розслідувань проводить обшук вдома у Коболєва.

Обшуки відбулися також у голови Укртрансгазу Сергія Переломи. ЕП детально розповіла, чому Держбюро розслідувань обшукує посадовців, і як Укртрансгаз віддав 300 млн кубів газу "шахрайським" фірмам у 2020 році.

Про те, що призвело до цієї угоди, читайте у статті ЕП: Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди

Нагадаємо: 28 квітня 2021 року Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Українська правда