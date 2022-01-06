Акції казахської Kaspi за два дні впали на 40%, згодом знову зросли

CEO компанії Міхеіл Ломтадзе Kaspi.kz

Акції найбільшої казахської фінтех компанії Kaspi.kz за два дні торгів впали на 40% до 71 долара на тлі протестів у Казахстані, після чого частково відновилися.

Про це відомо з даних Лондонської біржі.

Протести у Казахстані спалахнули 2 січня після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. З міста Жанаозен вони швидко поширилися на решту великих міст країни і продовжуються наразі.

На 4 січня акції компанії котирувалися на біржі за 117-118 доларів, проте вже 5 січня обвалилися до 82 доларів (- 30% за день торгів).

Падіння продовжилося й у четвер, 6 січня – акції почали торги з 71 долара.

До закриття дня, натомість, компанія частково повернула свою вартість, адже акції зросли до 87 доларів. Водночас це на 26% менше показників паперів два дні тому.

Це пов’язано, зокрема, з тим, що 6 січня усі фінансові організації Казахстану тимчасово зупинили роботу. Крім того, в країні тривають перебої з інтернетом.

Kaspi.kz є найбільшою фінтех компанією Казахстану. Вона позиціонує себе як Super App – один застосунок, в якому доступні десятки різних функцій: платіжна система, банківські продукти, маркетплейс тощо.

Компанія почала виходити на український ринок з купівлі платіжної системи Portmone Group за близько 15 млн доларів. Після цього Kaspi перейшов до придбання українську дочку казахського "БТА Банк", аби отримати банківську ліцензію.

Економічна правда