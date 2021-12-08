Перша у світі: Apple наближається до вартості у 3 трильйони доларів

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Ринкова вартість компанії Apple сягнула 2,86 трильйона доларів – незабаром вона може стати першою у світі компанією з капіталізацією у 3 трильйони доларів.

Про це повідомляє Reuters, Markets Insider.

Для порівняння, ВВП Франції торік становив 2,6 трлн доларів.

Акції компанії 8 грудня зросли на 2% до 174,61 долара. Для того, аби компанія перетнула позначку капіталізації у 3 трильйони доларів, акції повинні торгуватися на рівні 182,85 долара. Водночас акції компанії стрімко зростають і лише з початку грудня зросли на 5,6%.

З початку року папери компанії підскочили на близько 30% після зростання на 80% у 2020 році. Конкуренти Apple у "клубі трильйонерів", Microsoft, Amazon, Alphabet та Tesla, додали від 10% до 70% вартості.

У 2018 році Apple стала першою компанією з ринковою капіталізацією в 1 трильйон доларів. За такої динаміки торгів, їй може знадобилося лише два роки, аби подвоїти оцінку.

Нагадуємо:

Apple була першою компанією, яка досягла ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів і 2 трильйони доларів. Вона стала найдорожчою публічною компанією у світі, коли минулого року перевершила державного нафтового гіганта Saudi Aramco.

Цьогоріч на короткий термін Microsoft обігнала Apple по ринковій капіталізації через заяви голови компанії Тіма Кука про обмеження в ланцюжку поставок.

Економічна правда