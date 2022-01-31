Офіційний курс гривні суттєво зміцнився до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 31 січня на рівні 28,78 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,03 грн (на 28 січня – 32,34 гривні).

Читайте також: Курс на дно? Що чекає гривню у 2022 році

Нагадуємо:

28 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,90 – 28,92 гривні. Курс знижувався з понеділка і 27 січня перетнув позначку у 29 гривень за долар.

28 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,68 – 28,70 гривні.

Попри зниження вартості українських активів ситуація на валютному ринку залишається контрольованою – регулятор не розглядає жодні валютні обмеження.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Економічна правда