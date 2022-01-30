Шмигаль: маємо достатньо ресурсів для макроекономічної та макрофінансової стабільності

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Українська держава має достатньо ресурсів, щоб забезпечувати макроекономічну та макрофінансову стабільність.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

За його словами, наразі на казначейському рахунку понад 27 млрд грн, на валютних рахунках — більше ніж 30 млрд грн, а резерви НБУ — майже 30 млрд доларів.

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів підтримати не лише довгострокову модернізацію України, але й допомогти зараз пом’якшити удар по нашій економіці через інструменти гарантій чи пільгового фінансування.

А також закликаємо представників бізнесу країн-партнерів активно інвестувати в Україну, щоб надати практичну підтримку українській економіці", - заявив він.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський розповів, що для стабілізації української економіки знадобиться щонайменше 4-5 мільярдів доларів.

Котирування українських єврооблігацій та ВВП-варантів різко впали у понеділок, 24 січня, і продовжили падіння на торгах наступного дня. Іноземці продовжують скорочувати портфель українських держоблігацій – від початку року вони продали паперів на 10,8 млрд грн.

Такі тенденції спостерігаються протягом останніх тижнів на тлі занепокоєння ринків ризиком ескалації на українських кордонах. Як наслідок, Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу.

Також постраждала гривня – у четвер на міжбанківському валютному ринку котирування сягнули 29 гривень за долар, чого не було з 2014 року.

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