Центробанк РФ призупинив покупку валюти на тлі обвалу рубля
На тлі обвалу рубля до мінімуму більш ніж за рік Центробанк РФ оголосив про зупинення купівлі валюти у рамках бюджетного правила.
Про це повідомляє Forbes Russia з посиланням на дані торгів.
Зазначається, що курс долара під час торгів у понеділок перевищив 79 рублів, оновивши максимум із листопада 2020 року.
А вартість євро перевищила 89 рублів, досягнувши піврічного максимуму - після 20 липня 2021 року.
Центробанк РФ вирішив призупинити купівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку у рамках реалізації механізму бюджетного правила - купівлю валюти призупинили у понеділок, 24 січня, о 15:00 за московським часом (14:00 за Києвом).
"Це рішення прийнято з метою підвищення передбачуваності дій фінансової влади та зниження волатильності фінансових ринків.
Рішення про відновлення купівлі іноземної валюти в рамках виконання механізму бюджетного правила прийматиметься з урахуванням фактичної ситуації на фінансових ринках", - заявили у регуляторі.
Там додали, що відстежують "ситуацію на фінансовому ринку і мають достатньо інструментів, щоб запобігти загрозам фінансової стабільності".
На повідомленні Центробанку долар уповільнив зміцнення, знову опустившись нижче 79 рублів: станом на 15:20 за Києвом він додав 1,3 рубля і торгувався на позначці 78,75 рублів.
Водночас євро коштував 88,91 рублів.
Як зазначає видання, основні російські фондові індекси у понеділок також сильно впали. Індекс Мосбіржі на мінімумі за день скоротився більш ніж на 7%, до 3158,46 пунктів - найменше значення після 8 грудня 2020 року.
А індекс РТС опускався майже на 10%, досягавши 1260,55 пунктів - мінімум після 23 листопада 2020 року.
Причиною обвалу рубля називають геополітичну напругу та загострення відносин США і РФ навколо України.
Аналітики "БКС Експрес" заявили, що новини, які з'являються, не схиляють до зниження напруженості.
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Економічна правда
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