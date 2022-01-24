Центробанк РФ призупинив покупку валюти на тлі обвалу рубля

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На тлі обвалу рубля до мінімуму більш ніж за рік Центробанк РФ оголосив про зупинення купівлі валюти у рамках бюджетного правила.

Про це повідомляє Forbes Russia з посиланням на дані торгів.

Зазначається, що курс долара під час торгів у понеділок перевищив 79 рублів, оновивши максимум із листопада 2020 року.

А вартість євро перевищила 89 рублів, досягнувши піврічного максимуму - після 20 липня 2021 року.

Центробанк РФ вирішив призупинити купівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку у рамках реалізації механізму бюджетного правила - купівлю валюти призупинили у понеділок, 24 січня, о 15:00 за московським часом (14:00 за Києвом).

"Це рішення прийнято з метою підвищення передбачуваності дій фінансової влади та зниження волатильності фінансових ринків.

Рішення про відновлення купівлі іноземної валюти в рамках виконання механізму бюджетного правила прийматиметься з урахуванням фактичної ситуації на фінансових ринках", - заявили у регуляторі.

Там додали, що відстежують "ситуацію на фінансовому ринку і мають достатньо інструментів, щоб запобігти загрозам фінансової стабільності".

На повідомленні Центробанку долар уповільнив зміцнення, знову опустившись нижче 79 рублів: станом на 15:20 за Києвом він додав 1,3 рубля і торгувався на позначці 78,75 рублів.

Водночас євро коштував 88,91 рублів.

Як зазначає видання, основні російські фондові індекси у понеділок також сильно впали. Індекс Мосбіржі на мінімумі за день скоротився більш ніж на 7%, до 3158,46 пунктів - найменше значення після 8 грудня 2020 року.

А індекс РТС опускався майже на 10%, досягавши 1260,55 пунктів - мінімум після 23 листопада 2020 року.

Причиною обвалу рубля називають геополітичну напругу та загострення відносин США і РФ навколо України.

Аналітики "БКС Експрес" заявили, що новини, які з'являються, не схиляють до зниження напруженості.

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Економічна правда