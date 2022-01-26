JPMorgan відмовився від інвестицій в російський рубль через ситуацію навколо України

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Аналітики американського банку JPMorgan Chase & Co. більше не рекомендують клієнтам довгі вкладення у російський рубль на тлі наростання напруженості навколо України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цього місяця рубль уже втратив понад 5%, що є найбільшим показником серед ринків, що розвиваються.

"Швидке зниження курсу спонукало центральний банк припинити регулярні покупки іноземної валюти, щоб уникнути будь-якого додаткового тиску на російську валюту", - нагадує видання.

"Ми не можемо з високою впевненістю відкидати негативні сценарії", - написали стратеги Анезка Христова та Майкл Гаррісон у записці від 24 січня.

У JPMorgan також визнали, що раніше недооцінювали небезпеку і в результаті втратили такі вкладення.

"Для стабільного ралі облігацій, ймовірно, потрібно як зниження геополітичної невизначеності, так і більш очевидні ознаки того, що інфляція досягла свого піку", - кажуть аналітики.

Вони додали, що зараз рубль недооцінений у середньому на 13%.

Нагадаємо:

На тлі обвалу рубля до мінімуму більш ніж за рік Центробанк РФ оголосив про зупинення купівлі валюти у рамках бюджетного правила.

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Економічна правда